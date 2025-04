Pavard consapevole | Non ascolto esterni Preferisco l’autocritica!

Pavard, difensore dell’Inter, si è espresso sul tema delle critiche rivolte ai calciatori, indicando il modo in cui le gestisce dal punto di vista personale.LA consapevoleZZA – Benjamin Pavard ha concesso un’intervista al magazine The UCL Show in vista di Bayern Monaco-Inter. Il calciatore francese, dopo aver parlato del suo ambientamento nel club nerazzurro e delle ambizioni stagionali dei meneghini (clicca qui per l’intervista), si è soffermato sul tema delle critiche ricevute per le prestazioni offerte sul rettangolo di gioco. In particolare, il classe 1996 ha posto l’accento sul modo in cui le gestisce: «Non ho bisogno di sentire il parere di giornalisti e tifosi che giudicano le mie prestazioni. in TV sembra più facile, sembra che ciascuno possa giocare. Io Preferisco avere un’opinione autonoma per fare successiva autocritica. Inter-news.it - Pavard consapevole: «Non ascolto esterni. Preferisco l’autocritica!» Leggi su Inter-news.it Benjamin, difensore dell’Inter, si è espresso sul tema delle critiche rivolte ai calciatori, indicando il modo in cui le gestisce dal punto di vista personale.LAZZA – Benjaminha concesso un’intervista al magazine The UCL Show in vista di Bayern Monaco-Inter. Il calciatore francese, dopo aver parlato del suo ambientamento nel club nerazzurro e delle ambizioni stagionali dei meneghini (clicca qui per l’intervista), si è soffermato sul tema delle critiche ricevute per le prestazioni offerte sul rettangolo di gioco. In particolare, il classe 1996 ha posto l’accento sul modo in cui le gestisce: «Non ho bisogno di sentire il parere di giornalisti e tifosi che giudicano le mie prestazioni. in TV sembra più facile, sembra che ciascuno possa giocare. Ioavere un’opinione autonoma per fare successiva autocritica.

Pavard a Canal+: "Non mi considero ancora al 100%, ma non credo di essere lontano" - "Non mi considero ancora al 100%, ma non credo di essere lontano". Così Benjamin Pavard , difensore dell'Inter, parla del suo momento di forma ai microfoni di Canal+ alla vigilia del match contro ... (msn.com)

Inter, Pavard innamorato di Inzaghi: "È ingiustamente sottovalutato. Non lascia niente al caso" - "Inzaghi è molto empatico, ci sta vicino e parla continuamente con tutti: chi inizia, chi entra, chi rimane in panchina". Benjamin Pavard. (tuttomercatoweb.com)

Francia, Pavard presente ma non titolare: sfida a distanza con un futuro Inter - Sfida a distanza con un altro futuro giocatore nerazzurro. PRESENTE SOLO UNO – Benjamin Pavard partirà dalla panchina nella sfida in programma questa sera tra Croazia e Francia. Non ci sarà, invece, ... (inter-news.it)