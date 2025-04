Paura per un uomo investito da un autobus a Como | ricoverato al Sant' Anna

Paura oggi poco dopo mezzogiorno a Como, in viale Cesare Battisti, a pochi passi da piazza Vittoria. Un uomo di 48 anni è stato investito da un autobus di linea mentre attraversava la strada.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava percorrendo la tratta tra viale Lecco e Porta. Quicomo.it - Paura per un uomo investito da un autobus a Como: ricoverato al Sant'Anna Leggi su Quicomo.it Attimi dioggi poco dopo mezzogiorno a, in viale Cesare Battisti, a pochi passi da piazza Vittoria. Undi 48 anni è statoda undi linea mentre attraversava la strada.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava percorrendo la tratta tra viale Lecco e Porta.

