Pattinatrice casertana è oro nella prima tappa del Campionato regionale FISR

casertana Emma Di Gaetano ha vinto la medaglia d'oro ai campionati regionali di pattinaggio artistico a rotelle FISR. L'atleta di Castel Volturno ha vinto nella categoria Giovani Promesse, centrando la prima vittoria in carriera e regalando un'emozione fortissima prima di tutto a se stessa ma.

