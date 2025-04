Quotidiano.net - "Passione e cura: la nuova era delle cliniche veterinarie"

NON È VETERINARIA, MA È COME se lo fosse. Giovanna Salza (nella foto) è una imprenditrice con la grandeper il mondo animale. Ha tre figli, Luce di 14 anni, Giovanni di 13 ed Eugenia di 9 anni e, come dice lei "ho anche un quarto figlio, Heidi, una golden retriever". "" è simente la parola che meglio la rappresenta. Ha fondato qualche anno fa Ca’ Zampa, primo gruppo in Italia ad occuparsi di salute e benessere animale a tutto tondo. Non solo, ma un modello di business capace di attirare, ad oggi, oltre 900 professionisti in tutta Italia, grazie a protocolli chiari e trasparenti per lae gestione degli amici a quattro zampe, con certificazioni di qualità e formazione. A 50 milioni di euro ammonta il fatturato consolidato del 2024, a seguito dell’acquisizione del Gruppo BluVet.