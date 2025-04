Lanazione.it - Passaggio di testimone nell’Arma. Micheloni saluta la comunità. Arriva il comandante Guglielmini

Cambio di guardiacon undiche si rivela epocale per la. Una cerimonia toccante e partecipata quella che si si è svolta sabato nella suggestiva cornice della chiesa di San Tommaso e Prospero a Certaldo Alto, perre il luogotenente Leonardodella stazione dei carabinieri di Certaldo per oltre un decennio, in occasione del suo pensionamento. Nella stessa occasione, è stato dato ufficialmente il benvenuto al nuovo, il maresciallo maggiore Davide, che raccoglie ilalla guida dell’Arma locale. "L’evento ha visto la presenza di un pubblico numeroso, a testimonianza del forte legame cheha saputo instaurare con lacertaldese", hanato dal Comune. Tra i presenti, il sindaco Giovanni Campatelli, la giunta comunale al completo, rappresentanti delle altre forze dell’ordine – guardia di finanza, polizia di Stato e polizia municipale – nonché figure del mondo associativo, sanitario, scolastico e istituzionale.