Pasqua tutti pazzi per la Toscana | Firenze e Pisa tra le mete preferite

Firenze, 7 aprile 2025– Pasqua è alle porte, un’opportunità perfetta per staccare la spina e regalarsi una mini-avventura prima dell’arrivo dell’estate. Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante le festività Pasquali stanno scegliendo l’Italia. Come ha potuto verificare jetcost.it, secondo cui le ricerche di voli sono aumentate del 5%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 8% rispetto alla Pasqua del 2024. L’Italia è il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2025 indicano che una grande maggioranza ha optato per la Toscana e soprattutto per Firenze, che è diventata la quinta città più ricercata dai viaggiatori portoghesi e spagnoli, la settima per i francesi, l’ottava per i britannici e la 15esima per i tedeschi. Lanazione.it - Pasqua, tutti pazzi per la Toscana: Firenze e Pisa tra le mete preferite Leggi su Lanazione.it , 7 aprile 2025–è alle porte, un’opportunità perfetta per staccare la spina e regalarsi una mini-avventura prima dell’arrivo dell’estate. Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante le festivitàli stanno scegliendo l’Italia. Come ha potuto verificare jetcost.it, secondo cui le ricerche di voli sono aumentate del 5%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 8% rispetto alladel 2024. L’Italia è il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la2025 indicano che una grande maggioranza ha optato per lae soprattutto per, che è diventata la quinta città più ricercata dai viaggiatori portoghesi e spagnoli, la settima per i francesi, l’ottava per i britannici e la 15esima per i tedeschi.

