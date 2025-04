Pasqua a rischio disagi | settimana di scioperi nei trasporti aerei e ferroviari

settimana complicata per chi ha in programma spostamenti in vista delle festività Pasquali. Tra il 9 e il 12 aprile, l'Italia dovrà fare i conti con una serie di scioperi nazionali che colpiranno il trasporto aereo e ferroviario, con ripercussioni potenzialmente gravi per milioni di viaggiatori.Settore aereo in sciopero il 9 aprileMercoledì 9 aprile è previsto uno stop di 4 ore – dalle 12:00 alle 16:00 – nel comparto aereo. A incrociare le braccia saranno assistenti di volo, operatori a terra, addetti al check-in, ai servizi di rampa e handling, ovvero tutta la catena dei servizi a terra per passeggeri e aeromobili.Le sigle sindacali denunciano:Condizioni contrattuali in peggioramentoInsufficienza dei dispositivi di sicurezzaTurni di lavoro mal gestitiRetribuzioni inadeguate, soprattutto per straordinari, festivi e domenicaliI principali aeroporti italiani rischiano di subire rallentamenti e cancellazioni.

