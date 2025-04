Partono i lavori di messa in sicurezza del Cimitero Monumentale di Lecco

Data fissata. Martedì 22 aprile prenderanno ufficialmente il via i lavori di messa in sicurezza del Cimitero Monumentale di Lecco, con interventi che interesseranno inizialmente la parte interna del camposanto. L'operazione, attesa da tempo dalla cittadinanza, comporterà la chiusura dell'ala est.

