Partnership Delta Index-Zucchetti per un focus nazionale sulla Gen Z

Ecodibergamo.it - Partnership Delta Index-Zucchetti per un focus nazionale sulla Gen Z Leggi su Ecodibergamo.it CAPITALE UMANO. I due Osservatori insieme per aiutare le imprese a connettersi con i giovani under 27 e affrontare le sfide del lavoro in un contesto HR dove il 15% delle aziende utilizza già l’intelligenza artificiale

Partnership fra Delta Index e Zucchetti per un focus nazionale sulla Gen Z. Dall’Academy al Talent Journey: come crescono i giovani professionisti. Ne parlano su altre fonti

Partnership Delta Index-Zucchetti per un focus nazionale sulla Gen Z - CAPITALE UMANO. I due Osservatori insieme per aiutare le imprese a connettersi con i giovani under 27 e affrontare le sfide del lavoro in un contesto HR dove il 15% delle aziende utilizza già l’intell ... (ecodibergamo.it)