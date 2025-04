Movieplayer.it - Parthenope e Berlinguer. La grande ambizione guidano le nomination ai David di Donatello 2025

Leggi su Movieplayer.it

15 candidature per Paolo Sorrentino e Andrea Segre, seguono a 14 candidature Vermiglio e la versione cinematografica della serie di Valeria Golino L'arte della gioia. Idihanno emesso il loro primo verdetto svelando le candidature per l'edizione, che vededi Paolo Sorrentino e il biopic di Andrea Segre. Lain testa con 15ciascuno. La Giuria dell'Accademia ha premiato, inoltre, la serie tratta da Goliarda Sapienza L'arte della gioia, uscita nei cinema in due parti, e Vermiglio, la pellicola di Maura Delpero che ha sfiorato la candidatura all'Oscar come miglior film straniero, entrambe a quota 14 candidature. Le candidature sono state annunciate oggi nella Sala Federico Fellini alla presenza della Presidente Piera Detassis, di Williams Di .