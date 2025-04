Parte un colpo dalla pistola del fratello; 13enne colpito alla testa muore in ospedale L’uomo potrebbe aver lasciata incustodita l’arma Il tragico epilogo oggi al San Camillo di Roma

colpo, poi il silenzioNon ce l’ha fatta Giacomo E., il ragazzo di appena 13 anni colpito alla testa da un colpo di pistola partito accidentalmente nella giornata di domenica. Il giovane è spirato alle prime luci dell’alba di lunedì 7 aprile presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico d’urgenza. I medici hanno lottato fino all’ultimo per salvargli la vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi.l’arma del fratello e una tragica fatalitàA fare fuoco, involontariamente, sarebbe stata una pistola legalmente detenuta dal fratello maggiore di Giacomo, una guardia giurata con regolare porto d’armi per uso sportivo. Secondo quanto ricostruito, L’uomo avrebbe lasciato l’arma incustodita su un tavolo prima di recarsi a fare la doccia. Dayitalianews.com - Parte un colpo dalla pistola del fratello; 13enne colpito alla testa muore in ospedale. L’uomo potrebbe aver lasciata incustodita l’arma. Il tragico epilogo oggi al San Camillo di Roma Leggi su Dayitalianews.com Il dramma nella casa di famiglia: un, poi il silenzioNon ce l’ha fatta Giacomo E., il ragazzo di appena 13 annida undipartito accidentalmente nella giornata di domenica. Il giovane è spirato alle prime luci dell’alba di lunedì 7 aprile presso l’Sandi, dove era stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico d’urgenza. I medici hanno lottato fino all’ultimo per salvargli la vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi.dele una tragica fatalitàA fare fuoco, involontariamente, sarebbe stata unalegalmente detenuta dalmaggiore di Giacomo, una guardia giurata con regolare porto d’armi per uso sportivo. Secondo quanto ricostruito,avrebbe lasciatosu un tavolo prima di recarsi a fare la doccia.

