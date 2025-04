Parigi-Roubaix gli ex campioni al Bici Club

Bici Club presso i locali della Parrocchia a Narnali di Prato, gli ex campioni del ciclismo hanno parlato a lungo delle classiche monumento nel nord-Europa la cui campagna è iniziata con il Giro delle Fiandre e con la stupenda vittoria del fuoriclasse Tadej Pogacar. L’ex c.t. Davide Cassani, Andrea Tafi, Franco Chioccioli, Marco Giovannetti ed anche il presidente dell’Associazione Allenatori di Calcio Renzo Ulivieri, hanno parlato dell’attuale momento del ciclismo italiano e mondiale. Tutti d’accordo che lo sloveno Tadej Pogacar sia il “cannibale” del ciclismo di oggi. Quest’anno per la prima volta presente alla corsa, Pogacar cercherà di far sua domenica anche la Parigi-Roubaix; per gli ex campioni presenti a Narnali ha i mezzi per realizzare ancora un’impresa il supercampione della UAE Emirates. Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix, gli ex campioni al Bici Club Leggi su Sport.quotidiano.net Prato, 7 aprile 2025 - In occasione del recente ritrovo delpresso i locali della Parrocchia a Narnali di Prato, gli exdel ciclismo hanno parlato a lungo delle classiche monumento nel nord-Europa la cui campagna è iniziata con il Giro delle Fiandre e con la stupenda vittoria del fuoriclasse Tadej Pogacar. L’ex c.t. Davide Cassani, Andrea Tafi, Franco Chioccioli, Marco Giovannetti ed anche il presidente dell’Associazione Allenatori di Calcio Renzo Ulivieri, hanno parlato dell’attuale momento del ciclismo italiano e mondiale. Tutti d’accordo che lo sloveno Tadej Pogacar sia il “cannibale” del ciclismo di oggi. Quest’anno per la prima volta presente alla corsa, Pogacar cercherà di far sua domenica anche la; per gli expresenti a Narnali ha i mezzi per realizzare ancora un’impresa il supercampione della UAE Emirates.

Parigi-Roubaix, gli ex campioni al Bici Club. Arrestato l'ex campione del mondo di ciclismo Romans Vainšteins. EUROSPORT PRESENTA UNA LUNGHISSIMA STAGIONE DI CICLISMO, FIANDRE E AMSTEL IN ESCLUSIVA. Greg Van Avermaet, la nuova vita da triatleta e (forse) un futuro da CT del Belgio. Lo "Squalo dello Stretto" inaugura il Conero Bike. Nibali è l’ospite d’onore del nuovo store a Camerano. Francesco Moser ospite d’onore a San Benedetto per i 60 anni della Tirreno-Adriatico. Ne parlano su altre fonti

Parigi-Roubaix, gli ex campioni al Bici Club - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Ciclismo, Axel Merckx: "La Roubaix di Pogacar potrebbe finire al primo tratto di pavè" - Opinionisti ed ex corridori si mostrano scettici sulle possibilità di Tadej Pogacar nel suo debutto alla Parigi-oubaix ... (it.blastingnews.com)

Percorso, favoriti, settori di pavè, albo d'oro e dove vedere la Parigi-Roubaix maschile e femminile in tv - PARIGI-ROUBAIX - Nel weekend del 12 e 13 aprile torna in scena la Regina delle Classiche. Sabato sarà la volta delle donne, mentre domenica toccherà agli uomini ... (eurosport.it)