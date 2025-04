Anteprima24.it - Parco nazionale del Matese, Matera “Nuova convocazione per interfaccia con i Comuni sanniti”

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono i lavori verso la realizzazione deldel. Facendo seguito agli impegni che erano stati assunti nel contesto dell’ultima riunione sviluppatasi nella giornata del 2 Aprile presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in ossequio alla proposta venuta dal Senatore Domenico, è stato convocato un nuovo tavolo che si svilupperà in modalità telematica nella giornata del 10 Aprile. Lo rende noto lo stesso parlamentare di Fratelli d’Italia. L’appuntamento sarà utile, con la regia di Ispra e Mase, per ascoltare le varie Amministrazioni comunali che hanno prodotto proposte di modifica e di integrazione relativamente all’azione di delimitazione provvisoria del. Ad essere ascoltati saranno i rappresentanti di Morcone, Casalduni, Cerreto Sannita, Telese Terme, Faicchio, Castelvenere, Sassinoro, Pontelandolfo, Pietraroja, Guardia Sanframondi, San Salvatore Telesino, San Lupo, Cusano Mutri, San Lorenzello e San Lorenzo Maggiore.