Papa Francesco il suo ritorno riapre le speranze per i riti di Pasqua

Papa Francesco ha colto tutti di sorpresa. Si tratta della prima uscita pubblica del Pontefice dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli due settimane fa. Un gesto che ha acceso nuove speranze nei fedeli, che ora attendono di rivederlo anche durante i riti della Settimana Santa.«Si valuterà di volta in volta in base alle condizioni e ai miglioramenti del Santo Padre», ha precisato la Sala stampa vaticana in merito alla possibilità che il Papa partecipi ad altri appuntamenti liturgici.Nonostante le difficoltà, grazie alle terapie farmacologiche e alla fisioterapia motoria e respiratoria, il Pontefice ha già dimostrato di poter presenziare, anche se brevemente, ad alcuni eventi significativi, come quello dedicato ai malati e agli operatori sanitari. Thesocialpost.it - Papa Francesco, il suo ritorno riapre le speranze per i riti di Pasqua Leggi su Thesocialpost.it Con la sua apparizione sul sagrato di San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati,ha colto tutti di sorpresa. Si tratta della prima uscita pubblica del Pontefice dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli due settimane fa. Un gesto che ha acceso nuovenei fedeli, che ora attendono di rivederlo anche durante idella Settimana Santa.«Si valuterà di volta in volta in base alle condizioni e ai miglioramenti del Santo Padre», ha precisato la Sala stampa vaticana in merito alla possibilità che ilpartecipi ad altri appuntamenti liturgici.Nonostante le difficoltà, grazie alle terapie farmacologiche e alla fisioterapia motoria e respiratoria, il Pontefice ha già dimostrato di poter presenziare, anche se brevemente, ad alcuni eventi significativi, come quello dedicato ai malati e agli operatori sanitari.

Il ritorno del Papa, Francesco a sorpresa in mezzo ai fedeli. Francesco is back, ecco perchè il Papa ha spiazzato tutti a San Pietro, il ritorno del Pastore tra il suo greg. Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica a tutti, grazie tante". Papa Francesco sorprende tutti: il ritorno in sedia a rotelle commuove Piazza San Pietro. Papa Francesco. Fumarola: “Una grande gioia il suo ritorno in Vaticano”. Papa Francesco lascia il Gemelli, le toccanti parole del cardinal Zuppi. Ne parlano su altre fonti

Francesco is back, ecco perchè il Papa ha spiazzato tutti a San Pietro, il ritorno del Pastore tra il suo gregge e l'amore per i malati - Una selva di telefonini in aria sembravano catturare qualcosa che dal fondo di piazza San Pietro non si capiva. Intanto raffiche di battimani sbriciolavano il silenzio della liturgia in corso. (ilmessaggero.it)

Papa Francesco, il suo ritorno riapre le speranze per i riti di Pasqua - Con la sua apparizione sul sagrato di San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati, Papa Francesco ha colto tutti di sorpresa. Si ... (thesocialpost.it)

Il ritorno del Papa, Francesco a sorpresa in mezzo ai fedeli - Sul sagrato di San Pietro a due mesi dall’ultima apparizione in piazza. Il messaggio: “La malattia è tra le prove più dure della vita” ... (repubblica.it)