Papa Francesco Garattini | Atto di generosità farsi vedere aiuta i più fragili

Milano, 7 aprile 2025 – “È stato undi grande coraggio,e speranza” la sorpresa di, convalescente dalla polmonite, sceso in carrozzina in piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati e della sanità, dice lo scienziato Silvio, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, dove, a 96 anni, continua a lavorare. Professore, ilha voluto infondere fiducia in chi è malato o anziano? “Credo che il suo gesto abbia molti significati. Innanzitutto penso che, nonostante le sue condizioni, abbia sentito spontaneamente la necessità di ringraziare chi è andato a vegliarlo al Gemelli, e chiunque abbia pregato per la sua salute durante il suo lungo ricovero. L’hanno fin moltissimi, in Italia e nel mondo, e questo dimostra quanto sia apprezzato il suo pontificato.