Paolo Condò sulla corsa scudetto tra Inter e Napoli | La giornata più strana dell’anno

Paolo Condò sulla corsa scudetto tra Inter e Napoli: “La giornata più strana dell’anno”">Nel suo editoriale per Il Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato la particolare disposizione delle partite della 31ª giornata di Serie A, concentrandosi sulla corsa scudetto tra Inter e Napoli. Il giornalista ha sottolineato come le due squadre si trovino a scendere in campo a ben 49 ore di distanza l’una dall’altra.«La scansione delle partite di questa 31ª giornata è la più strana dell’anno – scrive Condò – perché le due candidate superstiti allo scudetto, Inter e Napoli, giocano a ben 49 ore di distanza. L’Inter ha terminato le sue fatiche a Parma sabato alle 19:45, mentre il Napoli scenderà in campo stasera alle 20:45 contro il Bologna.»Condò ha spiegato i motivi di questa programmazione insolita: «Per l’Inter, la collocazione di sabato era obbligata: dopo il derby di Coppa Italia di mercoledì, la squadra nerazzurra è attesa martedì dalla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Napolipiu.com - Paolo Condò sulla corsa scudetto tra Inter e Napoli: “La giornata più strana dell’anno” Leggi su Napolipiu.com tra: “Lapiù”">Nel suo editoriale per Il Corriere della Sera,ha analizzato la particolare disposizione delle partite della 31ªdi Serie A, concentrandositra. Il giornalista ha sottolineato come le due squadre si trovino a scendere in campo a ben 49 ore di distanza l’una dall’altra.«La scansione delle partite di questa 31ªè la più– scrive– perché le due candidate superstiti allo, giocano a ben 49 ore di distanza. L’ha terminato le sue fatiche a Parma sabato alle 19:45, mentre ilscenderà in campo stasera alle 20:45 contro il Bologna.»ha spiegato i motivi di questa programmazione insolita: «Per l’, la collocazione di sabato era obbligata: dopo il derby di Coppa Italia di mercoledì, la squadra nerazzurra è attesa martedì dalla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Condò elimina la Juve dalla corsa scudetto: le parole!. Condò: "L'Inter potrebbe avere il doppio dell partite di Napoli e Atalanta: un'enormità nella corsa scudetto". Condò: "All'Olimpico una distruzione scientifica. Scudetto? Sarà corsa a tre". Condò sicuro: “Lotta Scudetto? Vi svelo quando il Napoli potrà spuntarla”. Condò: “Inter, il modo ineluttabile con cui ha regolato il Cagliari dice che…”. La corsa scudetto rallenta: le big frenano, stanchezza o campanello d’allarme?. Ne parlano su altre fonti

Condò: "Troppe 49 ore fra Inter e Napoli, perchè il Bologna ha dovuto giocare di lunedì?" - Così titolo Paolo Condò nel suo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, che pone l'attenzione alla corsa scudetto ... (tuttonapoli.net)

Condò critica l'Inter: "Passo falso in vista dello Scudetto - Paolo Condò , intervenuto su Sky , non ha usato mezzi termini per commentare il pareggio dell’Inter a Parma , finito 2-2 dopo un vantaggio iniziale. 'Oggi abbiamo rivisto la partita con l’Udinese: ste ... (informazione.it)

Condò: "Come mai Inter e Napoli giocano a 49 ore di distanza? Non mi è chiara una cosa" - Nel classico editoriale tra le pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato così dei temi caldi della 31esima giornata di campionato: "La scansione delle partite di questa 31esima giornata d ... (msn.com)