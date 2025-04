Pantheon accade solo il 21 aprile | lo spettacolo astronomico visibile una volta l’anno

Leggi su Funweek.it

Sapete cosa succede quando il sole entra dalla cupola delogni 21a mezzogiorno?Da millenni, nel giorno della nascita di Roma, la luce del sole, entrando dall’oculo, colpisce un punto in particolare dell’antica struttura: la porta d’ingresso.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Riflettendo sul bronzo, i raggi del sole si irradiano creando un effetto scenografico, si direbbe teatrale. Il gioco di luce è stato accuratamente progettato durante la costruzione del: ecco come e perché.I segreti della cupola del: il progetto architettonico e politicoAugusto incaricò il genero Marco Vipsanio Agrippa di costruire il tempio dedicato a tutte le divinità pagane, conosciuto come, che si inaugurò nel 27 a.