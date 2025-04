Iltempo.it - Panico per la crisi del riso in Giappone. All'asta anche i sacchi per le carestie

Inilè ovunque, quasi in ogni pasto. Dal sushi ai dolci. In un Paese che è la quarta più grande economia al mondo, con una popolazione di 124 milioni di persone, ci sono ben sei modi per descrivere il, da quello decorticato fino a quello pronto da consumare. Le prefetture si sfidano sulmigliore del. E nessuno può immaginare di restare senza. Ma nel Paese del Sol Levante è ‘del', come la paradossaledelle uova negli Stati Uniti di Donald Trump. Insono arrivati a mettere all'didelle riserve d'emergenza, da usare in caso dio disastri naturali. Non era mai accaduto nella storia del Paese del Sol Levante, evidenziano i media locali, ricordando i casi in cui le riserve vennero utilizzate dopo il sisma e lo tsunami del 2011 e il terremoto del 2018.