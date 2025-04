Liberoquotidiano.it - "Pane identitario": ribaltone nei forni italiani

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo decenni di oblio i pani identitari vivono una stagione di rivincite. A lungo negletti e misconosciuti stanno riaffermandosi come lo specchio della cultura alimentare dei territori che si riflettono negli abbinamenti con le altre specialità del luogo. Ad esempio, il miccone dell'Oltrepò- prodotto agroalimentare tradizionale della Lombardia - dà il meglio di sé affettato e imbottito con il salame di Varzi Dop, come la Coppia ferrarese Igp, ildi Lucrezia Borgia, è il più indicato per l'abbinamento con la Zia ferrarese, un altro salume caratteristico dell'Emilia nordorientale. Ma latteria tricolore si è arricchita di recente di una nuova specialità, che in realtà è antica. Parlo deldel Reno, presentato qualche giorno fa alla Festa di Primavera dai panificatori bolognesi dell'Ascom, guidati da Antonio Di Benedetto.