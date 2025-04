Panchina Sampdoria arriva l’annuncio a sorpresa! Alberico Evani nuovo tecnico Tutti i dettagli

Panchina Sampdoria, arriva l’annuncio a sorpresa! Alberico Evani nuovo tecnico. Tutti i dettagli La Sampdoria ha sciolto Tutti i dubbi che la vedevano protagonista sull’affidamento della Panchina della squadra per il dopo Semplici. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, sarà Alberico Evani a guidare la squadra blucerchiata nelle ultime sette giornate del campionato . Calcionews24.com - Panchina Sampdoria, arriva l’annuncio a sorpresa! Alberico Evani nuovo tecnico. Tutti i dettagli Leggi su Calcionews24.com Laha scioltoi dubbi che la vedevano protagonista sull’affidamento delladella squadra per il dopo Semplici. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, saràa guidare la squadra blucerchiata nelle ultime sette giornate del campionato .

Panchina Sampdoria, arriva l’annuncio a sorpresa! Alberico Evani nuovo tecnico. Tutti i dettagli - Panchina Sampdoria, arriva l’annuncio a sorpresa! Alberico Evani nuovo tecnico. Tutti i dettagli La Sampdoria ha sciolto tutti i dubbi che la vedevano protagonista sull’affidamento della panchina dell ... (calcionews24.com)

Panchina Sampdoria, annuncio a sorpresa: sarà Chicco Evani il nuovo tecnico blucerchiato. Tutti i dettagli - Panchina Sampdoria, sarà Chicco Evani il nuovo tecnico dei blucerchiati per le ultime giornate di Serie B. Tutti i dettagli Dopo diverse ore di riflessione, la Sampdoria ha sciolto i dubbi su chi affi ... (sampnews24.com)

Ex Lazio, la Sampdoria pensa a Mancini per la panchina: ecco quel sarà il prossimo allenatore dei blucerchiati per il finale di stagione - Ex Lazio, la Sampdoria pensa a Mancini per la panchina: ecco quel sarà il prossimo allenatore dei blucerchiati per il finale di stagione La carriera da calciatore di Roberto Mancini è stata divisa tra ... (lazionews24.com)