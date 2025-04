Pallavolo Follonica in crisi | terza sconfitta consecutiva contro Montebianco Volley

Pallavolo Follonica. La squadra femminile di coach Giuseppe D'Auge ha perso nettamente per 3-0 (25-18, 25-15, 25-13) sul campo del Montebianco Volley, inanellando la terza sconfitta consecutiva che fa scivolare le biancobù in settima posizione con 34 punti. crisi nera per le ragazze del Golfo che nelle ultime settimane sembrano davvero senza energie e senza idee. Se contro il sestetto del Bottegone nel turno scorso si doveva vincere per forza vista la classifica, e poi è arrivato un punto, con Montebianco la partita sembrava dover essere alla pari. Ed invece la formazione di casa di Pieve e Nievole ha annichilito le follonichesi. Quella al 'Palafanciullacci' è stata una gara a senso unico, ben interpretata dalle ragazze di casa sin dall'inizio, con una gran voglia di riscatto dopo l'opaca prestazione del sabato precedente che non ha lasciato spazio all'avversario.

