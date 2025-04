Pallanuoto pareggio amaro per il Lanciano Sport Center | 9-9 con i Castelli Romani

pareggio (9-9) la sfida tra il Lanciano Sport Center e i Castelli Romani, valida per il campionato di Serie C di Pallanuoto. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai frentani, che hanno mancato l’opportunità di allungare in classifica e consolidare, in solitaria, il secondo posto. Chietitoday.it - Pallanuoto, pareggio amaro per il Lanciano Sport Center: 9-9 con i Castelli Romani Leggi su Chietitoday.it Termina con un(9-9) la sfida tra ile i, valida per il campionato di Serie C di. Un punto che lascia l’in bocca ai frentani, che hanno mancato l’opportunità di allungare in classifica e consolidare, in solitaria, il secondo posto.

Pallanuoto, pareggio amaro per il Lanciano Sport Center: 9-9 con i Castelli Romani.

