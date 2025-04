Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n.14/2025

Leggi su Davidemaggio.it

10 Adolescence A diverse settimane dal debutto non si spegne l’eco attorno alla miniserie inglese che ha saputo animare il dibattito pubblico toccando un argomento attuale e controverso. Un pugno nello stomaco per lo spettatore, amplificato dai piani sequenza che caratterizzano la modalità di racconto (la nostra recensione). Nel Regno Unito, Adolescence è entrato nella storiatelevisione: per la prima volta un prodotto in streaming è risultato il più seguito nella classificale degli ascolti.TVn.14/Davide Maggio.