Pagelle Bologna-Napoli 1-1 | domina Ndoye Di Lorenzo distratto

Napoli si ferma contro un grande Bologna. Al Dall’Ara finisce 1-1 dopo le reti di Zambo Anguissa (18?) e di Ndoye (64?). Pareggio che sta stretto ai ragazzi di Italiano, che hanno dominato in lungo e in largo il secondo tempo dimostrando una condizione fisica invidiabile. Punto tutto sommato buono per gli uomini di Conte, apparsi stanchi e in affanno di fronte a una prestazione monstre dei rossoblù. Resta invariata la situazione in testa alla classifica. Inter al comando con 68 punti. Napoli che non sfrutta il pareggio dei nerazzurri a Parma e resta a -3. Atalanta terza a 58 e Bologna quarto a 57. Seguono Juventus (56), Lazio (55), Roma (53) e Fiorentina (52) in una lotta alla Champions League più accesa che mai.Le PagelleBologna (4-2-3-1)Skorupski (voto 5.5): la sua partita dura soli 25 minuti. Leggi su Sportface.it Ilsi ferma contro un grande. Al Dall’Ara finisce 1-1 dopo le reti di Zambo Anguissa (18?) e di(64?). Pareggio che sta stretto ai ragazzi di Italiano, che hannoto in lungo e in largo il secondo tempo dimostrando una condizione fisica invidiabile. Punto tutto sommato buono per gli uomini di Conte, apparsi stanchi e in affanno di fronte a una prestazione monstre dei rossoblù. Resta invariata la situazione in testa alla classifica. Inter al comando con 68 punti.che non sfrutta il pareggio dei nerazzurri a Parma e resta a -3. Atalanta terza a 58 equarto a 57. Seguono Juventus (56), Lazio (55), Roma (53) e Fiorentina (52) in una lotta alla Champions League più accesa che mai.Le(4-2-3-1)Skorupski (voto 5.5): la sua partita dura soli 25 minuti.

Pagelle di Bologna-Napoli 1-1: strapotere Anguissa, meraviglia Ndoye. Male Di Lorenzo e Neres. Bologna-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: magie di Anguissa e Ndoye, Scuffet salva gli azzurri, Di Lorenzo e Juan Jesus colpevoli sull'1-1. Pagelle Bologna-Napoli: un portierET c'è, la crisi del secondo tempo...pure. Bologna-Napoli 1-1, le pagelle: Anguissa che gol, Scuffet che esordio! Neres male. Conte, ed i cambi?. Ndoye risponde ad Anguissa, 1-1: il Bologna ferma il Napoli. Le pagelle di Bologna-Napoli 1-1: capolavoro di Ndoye, Neres non incide, Di Lorenzo soffre. Ne parlano su altre fonti

Pagelle di Bologna-Napoli 1-1: strapotere Anguissa, meraviglia Ndoye. Male Di Lorenzo e Neres - Serie A, Bologna-Napoli 1-1 i top e flop del match: Anguissa porta avanti gli azzurri, poi Ndoye si inventa la giocata per il pareggio. Pesa l'errore di Di Lorenzo mentre non incide Neres. (sport.virgilio.it)

Le pagelle di Bologna-Napoli 1-1: capolavoro di Ndoye, Neres non incide, Di Lorenzo soffre - SERIE A - Ndoye trascina il Bologna, Anguissa non basta. Lukaku è prezioso solo per un tempo, difesa in apnea, Scuffet decisivo come Ravaglia. (eurosport.it)

Live Bologna-Napoli 1-1: occasione azzurra nel recupero - Il Napoli aspetta tutti: per la prima volta quest'anno, infatti, gli azzurri chiuderanno il turno di campionato impegnati nel monday night del turno. Trasferta complicata per la squadra ... (ilmattino.it)