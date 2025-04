Puntomagazine.it - Ottaviano: controlli della Polizia, identificate 205 persone

Nell’ambito deiad, gli agentihanno verificato anche 120 veicoli, contestando 7 violazioni al CdS e controllate anche 7 attività commercialiIl 6 aprile, ladi Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio died in particolare in via Elena, via Giovanni XXIII e via Ferrovia. A darne notizia una comunicazioneQuestura di NapoliIn particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri eGuardia di Finanza e di personaleLocale, hanno identificato 205, controllato 120 veicoli, contestate 7 violazioni del CodiceStrada e controllate 7 attività commerciali.L'articolo205proviene da Punto! - Il web magazine.