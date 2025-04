Ilfoglio.it - Osservare chi corre una maratona per capire perché ne vale la pena

Non ho mai capito la gente che, e non lo dico in senso deteriore; proprio mi manca quel pezzo che mi induce a mettere un balzello dietro l’altro per cinque, venti, quarantadue chilometri. Ieri però c’era ladi Milano e io sono stato in piazza Duomo ad attendere due connti miei amici, nel caso fossero sopravvissuti. Ho potuto così notare la varia umanità che taglia il traguardo e la relativa gamma di emozioni: c’è il professionale e lo scassato, quello che arriva trascinandosi e quello che ha ancora energie per mettersi a ballare, il mutilo e il reduce da brutte malattie, quello che piange e quello che cerca di vomitarmi sulle scarpe, il turista con la maglia del Milan e quello che si inchina in favore di telecamera, quello con un pollo di peluche e quello che indossa la tenuta di remotissime società polisportive, quello che ci mette poco ma è arrabbiatopoteva far meglio e quello che arriva un’ora dopo ma è raggiantenon credeva di farcela.