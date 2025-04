Ospedale Milano lager? La paziente 95enne anche il giorno prima della morte | Fate una denuncia penale chiamate i carabinieri - VIDEO

anche nella nostra ultima visita, la signora ci ha chiesto di chiamare i carabinieri e di denunciare quello che le stava accadendo; quel giorno il nostro collaboratore si è accorto che le erano stati sottratti entrambi i cellulari, i documenti, le chiavi di casa, la carta di credito e i contanti; le Ilgiornaleditalia.it - Ospedale Milano lager? La paziente 95enne anche il giorno prima della morte: "Fate una denuncia penale, chiamate i carabinieri" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it nella nostra ultima visita, la signora ci ha chiesto di chiamare ie dire quello che le stava accadendo; quelil nostro collaboratore si è accorto che le erano stati sottratti entrambi i cellulari, i documenti, le chiavi di casa, la carta di credito e i contanti; le

Clinica lager a Foggia, conclusa l'inchiesta sul "Don Uva": 32 indagati. Le pazienti picchiate e minacciate: «Se potessi ti ucciderei». C'era una volta il manicomio lager di Agrigento: vi portiamo nell'ex ospedale dove i pazienti venivano torturati. La storia dell'ex manicomio di Palermo in tv: quei 2.500 pazienti chiusi in una struttura lager. Ospedale Milano lager? La paziente 95enne anche il giorno prima della morte: "Fate una denuncia penale, chiamate i carabinieri" - VIDEO. Detenuto evade dall’ospedale lanciandosi dalla finestra: poliziotto di 28 anni lo insegue e finisce in coma. Il giallo secondo Dürrenmatt. Ne parlano su altre fonti

Ospedale Milano lager? Paziente 95enne non più legata e poco sedata, ma spariti 2 cellulari, documenti, carta di credito, contanti e chiavi di casa - Quinta visita del nostro collaboratore alla sua cara amica 95enne in un noto ospedale di Milano: la paziente è stata trovata non legata, poco sedata, ma erano spariti i suoi due telefoni (dunque lei n ... (informazione.it)

Ospedale Milano lager? Paziente di 95 anni legata e sedata da una settimana: "Mi vogliono ammazzare, salvami" - VIDEO - Nella quarta visita presso un noto ospedale (lager?) di Milano, il nostro collaboratore ha trovato la paziente di 95 anni ancora legata, sedata, incapace di bere da sola e comunque impossibilitata ... (informazione.it)

“Ospedale lager”. Milano, come hanno trovato la 90enne: la denuncia del Giornale d’Italia - Il Giornale d'Italia sta portando avanti la sua inchiesta negli ospedali italiani, nello specifico a Milano, per denunciare le condizioni di alcuni ... (thesocialpost.it)