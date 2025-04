Ilrestodelcarlino.it - Osimo verso le elezioni. Latini "bacchetta" Pirani:: "Ecco come hai tradito tutti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non è tardata ad arrivare da parte dell’ex leader delle "Liste civiche da sempre" Dinola replica alle parole di Francescoche si ricandida a sindaco di. "Caro ex sindaco volutamente raccontala giusta, migliora il tuo far di conti, riacquista la memoria, rispetta chi ti ha fatto vincere. I consigli comunali a cui siamo stati assenti fra la fine di agosto ed i primi di settembre 2024 sono stati solo 3 di cui 2 giustificati. Per il resto sei stato tu per mesi a non voler far riunire il consiglio comunale, per strategia di passare da finta vittima e incolparci e sbatterci fuori. Le linee programmatiche del Comune sono state approvate, però hai voluto togliere la parte in cui si diceva che dovevamo abbassare le tasse, infatti le hai tutte alzate subito e di tanto, dalla Tari alla tariffa dell’acqua e volevi alzare quelle del trasporto e mense scolastiche.