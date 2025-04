Ilnapolista.it - Osimhen-United non è una telenovela, il club pronto a investire molto del suo budget (Team Talk)

Secondo quanto riporta, le possibilità del Manchesterdi arrivare asono aumentate nelle ultime ore. Da un lato, scrive il portale inglese,ha espresso la sua volontà di giocare in Premier League. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe addirittura disposto a uno sconto per agevolare il trasferimento (ipotesi che noi consideriamoremota).Loha scelto, è lui l’obiettivo più importanteSembra che il Manchester“sia disposto abuona parte delestivo per i trasferimenti nell’ingaggio di un nuovo numero 9 che non sia solo in grado di segnare i gol che riporteranno lopiù in alto classifica, ma anche di un giocatore capace di guidare la squadra e di dimostrarsi leader della formazione di Amorim“.Manna, scrive, “ha avuto colloqui anche con il Chelsea, ma i Blues sono pronti a dare priorità al trasferimento di Liam Delap dall’Ipswich Town, che Enzo Maresca ritiene più adatto al loro sistema e che alla fine potrà ingaggiare per una cifra significativamente più bassa“.