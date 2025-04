Juventusnews24.com - Osimhen Juve, quella big prepara l’assalto al nigeriano: il club potrebbe anche usufruire di uno sconto che bloccherebbe il passaggio in bianconero!

di RedazionentusNews24, si fa avantibig di Premier League per il: pronta una proposta chefar sfumare ilin!Non si placano le indiscrezioni che vorrebbero Victoral Mster United. Il rilancio di questa pista è avvenuto attraverso la redazione di TEAMTalks, che parla di un assaltoabbastanza imminente.Secondo il predetto portale, i Red Devils sarebbero pronti ad acquisire il giocatore versando una cifrainferiore ai 75 milioni di euro previsti dalla clausola voluta dal Napoli. Questa concessione verrebbe data dalla società partenopea stessa, volata in Inghilterra nella persona del DS, Giovanni Manna. Qualora l’indiscrezione dovesse essere confermata si tratterebbe di un duro colpo per la, che avrebbe appreso come il giocatore sia disponibile a un trasferimento in Premier League.