Osimana e Atletico Mariner pareggiano 1-1 | un punto per i mariner

Osimana 1 Atletico mariner 1 Osimana: Cingolani, Falcioni (1’ st Rossetti), Fermani, Bambozzi, Pigini, Sasso (45’ st De Angelis), Triana, Bugaro (36’ st Cantarini), Mafei, Borgese (32’ st Bellucci D.), Alessandroni (34’ pt Gigli). Panchina: Santarelli, Pierucci, Modesti, Colonnini. All. Labriola. Atletico mariner: Amato, Marucci, Luciani, De Vito, Bontempi (19’ pt Eulisi), Kiwobo, Lorenzoni, Panza (40’ st Verdesi), Cialini (44’ st Bonifazi), Picciola (33’ st Sharif), Tassi (25’ st Rodriguez). Panchina: Ponzanetti, Di Filippo, Oddi, Rotta. All. Puddu Arbitro: Pigliacampo di Pesaro Reti: 5’pt Alessandroni, 10’ pt Tassi Un punto che serve più all’Atletico mariner che a un’Osimana che non ha più niente da dire al campionato. Anche il Diana non è "caldo" come al solito, la curva si "anima" soprattutto per i tre squilli del Gallo serviti per stendere la Maceratese. Sport.quotidiano.net - Osimana e Atletico Mariner pareggiano 1-1: un punto per i mariner Leggi su Sport.quotidiano.net : Cingolani, Falcioni (1’ st Rossetti), Fermani, Bambozzi, Pigini, Sasso (45’ st De Angelis), Triana, Bugaro (36’ st Cantarini), Mafei, Borgese (32’ st Bellucci D.), Alessandroni (34’ pt Gigli). Panchina: Santarelli, Pierucci, Modesti, Colonnini. All. Labriola.: Amato, Marucci, Luciani, De Vito, Bontempi (19’ pt Eulisi), Kiwobo, Lorenzoni, Panza (40’ st Verdesi), Cialini (44’ st Bonifazi), Picciola (33’ st Sharif), Tassi (25’ st Rodriguez). Panchina: Ponzanetti, Di Filippo, Oddi, Rotta. All. Puddu Arbitro: Pigliacampo di Pesaro Reti: 5’pt Alessandroni, 10’ pt Tassi Unche serve più all’che a un’che non ha più niente da dire al campionato. Anche il Diana non è "caldo" come al solito, la curva si "anima" soprattutto per i tre squilli del Gallo serviti per stendere la Maceratese.

Osimana e Atletico Mariner pareggiano 1-1: un punto per i mariner. Osimana e Atletico Mariner si dividono la posta: 1-1 nell'ultima casalinga della stagione. Osimana saluta con un pareggio, Mariner ancora in lotta. I risultati e le classifiche dalla Serie D alla Terza categoria. Campionato Eccellenza, Atletico Mariner-Osimana 2-3. Tabellino partita Atletico Mariner vs Osimana. Ne parlano su altre fonti

Osimana saluta con un pareggio, Mariner ancora in lotta - ECCELLENZA – Tassi risponde ad Alessandroni in avvio Di Lorenzo Accattoli L'Osimana saluta il pubblico di casa con un pareggio contro l'Atletico Mariner, per una rete a testa. Primo tempo, nel quale s ... (youtvrs.it)

L’Osimana a Urbania per la gloria. I Portuali sperano nei playout - La bielorussa si impone sull'azzurra, comunque protagonista di una semifinale da record per l'Italia, in due set con un doppio 6-2 e ora affronterà una tra Pagula ed Eala Il ct della Seleçao è a un ... (msn.com)

Eccellenza Osimana, come una finale. Portuali e Fabriano: vincere e sperare - Oggi (ore 15): Fabriano Cerreto-Monturano, Urbino-Urbania, Matelica-Montegranaro, Montefano-Maceratese, Osimana-Chiesanuova, Portuali Ancona-K Sport Montecchio Gallo, Sangiustese-Atletico Mariner ... (ilrestodelcarlino.it)