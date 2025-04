Orrore davanti a scuola | l’inseguimento e gli spari Uccide compagno dell’ex moglie poi il gesto estremo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un dramma consumato in pieno giorno, a pochi passi da una, ha sconvolto la tranquilla routine di Marano, nel Napoletano. Lunedì 7 aprile, intorno all’ora di pranzo, un uomo è stato assassinato a sangue freddo mentre si trovava nella sua auto, una Bmw bianca, lungo via Marano-Pianura. Pochi istanti dopo, l’autore dell’agguato si è tolto la vita. Un omicidio-suicidio che, secondo le prime indagini, sarebbe maturato in un contesto di gelosia e tensioni familiari.La dinamica appare chiara, almeno nelle sue linee principali. L’assassino, a bordo di uno scooter, ha avvicinato la vittima, ferma con l’auto lungo la strada, e ha aperto il fuoco a bruciapelo, esplodendo cinque colpi di pistola. L’uomo, secondo quanto emerso, aveva una relazione con la exdel killer. Una passione che sarebbe stata il motivo scatenante del