Orrore a Napoli uccide il rivale e manda la foto del corpo alla ex moglie poi si toglie la vita

Sette colpi contro il compagno della ex moglie, di fronte all'asilo e alla scuola elementare di Marano di Napoli mentre gli studenti stavano entrando nell'edificio. Poi la foto al cadavere, inviata alla donna con un commento, prima di rivolgere l'arma contro sé stesso e togliersi la vita. Dietro all'omicidio-suicidio avvenuto nella mattina di lunedì 7 aprile in Campania ci sarebbe un movente passionale. Andrea Izzo, 40enne skipper e appassionato di armi, viveva ancora con la moglie ma i due da tempo si erano già allontanati sentimentalmente. Durante la crisi, la donna avrebbe iniziato a scriversi sui social media con il 55enne Milko Gargiulo, noto culturista del napoletano e consulente finanziario. Alcuni dei colpi fatali diretti verso Gargiulo, che si trovava all'interno della sua Bmw bianca, avrebbero raggiunto anche la scuola elementare, conficcandosi dentro il muro perimetrale che protegge un piccolo parco giochi frequentato dai piccoli alunni.

