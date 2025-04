Lortica.it - Oroscopo settimanale: 7 – 13 Aprile

Leggi su Lortica.it

“L’universo non ti odia. Ma a volte ci si mette d’impegno.” Benvenuti nel meraviglioso mondo degli astri, dove le stelle si divertono a lanciare sassi nello stagno della vostra esistenza. Questa settimana i pianeti hanno deciso di ballare il tip-tap sui nervi di tutti: chi se la prende, chi finge di meditare, chi invece decide di trasferirsi su Plutone. Inutile resistere: è il solito carosello cosmico, e voi siete le comparse che credono di avere il copione in mano. Ariete(21 marzo – 19)Smettila di combattere contro tutto e tutti. No, non sei un gladiatore, sei solo in fila alle Poste con Saturno che ti fa perdere la pazienza. Hai voglia di spaccare il mondo? Prova con il barattolo della marmellata, magari lì vinci. Evita discussioni: hai ragione, ma nessuno ha voglia di sentirti.