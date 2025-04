Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni di martedì 8 aprile 2025

L'diFox dell'8non può non riportare il transito della Luna in Vergine, nelle prime ore pomeridiane. Questa giornata si presenta ambigua, che può iniziare in un modo e finire in un altro modo. Niente panico: vediamo leastrologiche diFox di, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'giornaliero diFox prevede una giornata in cui le questioni pratiche e concrete richiedono la tua attenzione. Approfitta di questo momento per sistemare aspetti organizzativi o amministrativi rimasti in sospeso. In ambito sentimentale, invece, è arrivato il momento di rinnovare e rivitalizzare le tue relazioni. Considera l'idea di pianificare qualcosa di speciale con il tuo partner o di esprimere più apertamente i tuoi sentimenti.