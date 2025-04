Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 7 aprile: marcia in più sul lavoro per il Toro, cielo sorridente per lo Scorpione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per lunedì 72025! Lunedì si riparte, ma questa non sarà una partenza qualsiasi. L’energia astrale odierna è caratterizzata da un’interessante configurazione tra la Luna in Capricorno e Venere in buon aspetto a Urano: un mix che stimola il bisogno di concretezza, ma anche di novità. È il giorno giusto per iniziare qualcosa di diverso nella propria routine, per essere ambiziosi senza dimenticare il cuore. Alcuni segni potrebbero avvertire un certo bisogno di rimettersi in carreggiata dopo un weekend agitato, mentre altri saranno pronti a raccogliere risultati concreti. La parola chiave diè: evoluzione.diFox, per lunedì 72025, segno per segno? Segno fortunato del giorno: Acquario – I colpi di geniovi spalancano porte sorprendenti.