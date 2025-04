Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox dell’8 Aprile 2025: Sagittario, soddisfazioni a lavoro

Leggi su Zon.it

L’diFox per oggi,ArieteGiornata energica, ma occhio all’impulsività: rischi di complicarti le cose se non rifletti prima di agire. Affidati al tuo intuito. In amore, potresti imbatterti in qualcuno che ti accende il cuore.ToroLa tua solidità oggi sarà la tua forza. Accogli i cambiamenti con fiducia: potrebbero portarti belle novità, soprattutto sul. In amore, lasciati andare a gesti dolci e sinceri.GemelliLa tua mente è più brillante che mai, ma cerca di non disperderti in troppe cose. Punta su ciò che conta davvero. L’amore si rafforza con il dialogo: chiarisci ogni dubbio con parole sincere.CancroLa tua sensibilità sarà un dono per chi ti sta intorno. Usa la tua intuizione per fare scelte sagge sul. In amore, momenti teneri ti scalderanno il cuore.