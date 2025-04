Quotidiano.net - Oroscopo di oggi lunedì 7 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

la Luna in Leone illumina il nostro cammino, conferendo carisma e passione in ogni aspetto della vita. È il momento ideale per brillare in carriera,e amicizia. Gli Ariete troveranno successo nei viaggi e nelle trattative, mentre i Toro dovranno affrontare un inizio lento ma promettente. I Gemelli potranno godere di flirt e amicizie rinvigorite. Ogniavrà la sua occasione per emergere, quindi approfittiamo delle opportunità che si presentano e viviamo al massimo delle nostre potenzialità.arieteUna giornata senza punti oscuri, illuminata dalla Luna in Leone che ci conferisce carisma, passione e autorevolezza. Ruolo centrale in società. Ottima riuscita nella carriera, nello studio e nei viaggi. Potremo prenderci la rivincita che meritiamo su delusioni passate.