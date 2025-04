Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 7 Aprile 2025: Capricorno, prudenza in affari

L’diperArieteLa settimana si apre con maggiore sicurezza nelle vostre decisioni, soprattutto in ambito familiare. La Luna in Leone e il Sole nel vostro segno favoriscono l’amore, mentre in ambito finanziario potrebbe esserci qualche ritardo; assicuratevi che tutte le trattative siano messe per iscritto.ToroLa Luna in Leone vi invita a concentrarvi sulla famiglia e sui cambiamenti necessari in casa. Mercurio accelera il ritmo della vostra vita, ma potrebbe causare disordine; attenzione alle questioni scritte. In amore, cercate di moderare l’impulsività; la vera passione si esprime con dolcezza.GemelliLa Luna favorisce la riconciliazione tra coniugi che hanno discusso in passato. Avete maggiore sicurezza nei contatti professionali e lavorativi.