Oroscopo della settimana | previsioni astrali dal 7 al 13 aprile 2025

settimana, le stelle portano cambiamenti, riflessioni e qualche opportunità inaspettata per tutti i segni zodiacali. L'influenza di Mercurio, che si troverà in posizione favorevole, ci invita a riflettere su decisioni importanti e a comunicare con maggiore chiarezza. Ma vediamo cosa riservano gli astri per ciascun segno zodiacale.Ariete (21 marzo – 19 aprile)Questa settimana si preannuncia dinamica e ricca di energie. Venere potrebbe portare qualche piccola discussione in ambito sentimentale, ma sarà solo un test per la vostra relazione. Sul lavoro, grazie a Giove, potrebbero arrivare buone notizie o nuove opportunità, specialmente se siete disposti a correre dei rischi.Consiglio: Approfittate di questo momento per fare chiarezza con voi stessi e con gli altri.Toro (20 aprile – 20 maggio)Luna in posizione favorevole aiuterà la vostra vita sentimentale.

