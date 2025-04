Lanazione.it - Ore di paura per una donna scomparsa nei boschi di Sesto Fiorentino. Si alza l’elicottero, ritrovata

Firenze, 7 aprile 2025 – Ricerche senza sosta per rintracciare unadurante un’escursione con i suoi famigliari neidi. Nella mattinata di oggi, 7 aprile, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Fi-Ovest, di Calenzano e dalla sede Centrale, hanno attivato le ricerche con l'invio delle squadre di terra e i reparti specialistici come il Nucleo Sapr (Droni) i cinofili e il personale Tas che ha coordinato con il funzionario le ricerche. Sul posto è intervenuto personale del volontariato attivato dal piano di ricerche. Laera dispersa in zona impervia ed è riuscita a mettersi in collegamento telefonico con il personale della sala operativa dei vigili del fuoco. Purtroppo, a causa del vecchio telefono, è stato impossibile individuare la posizione dell’escursionista.