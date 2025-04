Lanazione.it - Ordine dei Giornalisti Toscana, gli eletti al ballottaggio

Firenze, 7 aprile 2025 - Si è concluso oggi, dopo il voto on line del 2 e 3 aprile, ilper le elezioni dell'deidella. Per quanto riguarda il Consiglio nazionale professionisti, eletto con 282 voti Luca Frati contro i 116 di Francesco Tei. Per il Consiglio regionale professionisti passano Maria Adele De Francisci (228), Alfredo Scanzani (213), Raffaele Capparelli (205) e Omero Cambi (203). Dietro di loro, esclusi, Stefano Fabbri (173), Francesco Matteini (123) Giuseppe Di Blasio (100) e Sabrina Chiellini (91). Erano già statisenza la necessità delil presidente nazionale uscente dell'deiCarlo Bartoli e la consigliera nazionale uscente Elisabetta Cosci, due consiglieri regionali professionisti (il presidente uscente di OdgGiampaolo Marchini e Marzio Fatucchi), i tre consiglieri regionali pubblicisti (il vice presidente uscente di OdgMichele Taddei e i consiglieri uscenti Silvia Motroni e Andrea Giannattasio) e i revisori dei conti (Francesca Bandinelli, Luca Mantiglioni e Andrea Sbardellati).