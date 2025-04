Ordine dei giornalisti ecco i nuovi consiglieri | Franchina al Nazionale è il più votato d' Italia

Ordine dei giornalisti. Ottima affermazione per il pubblicista Santino Franchina che è stato rieletto al Consiglio Nazionale con 777 voti risultando il consigliere che ottenuto il maggior numero di voti in tutt’Italia. . Messinatoday.it - Ordine dei giornalisti, ecco i nuovi consiglieri: Franchina al Nazionale è il più votato d'Italia Leggi su Messinatoday.it Si sono conclusi con l’affermazione di quattro messinesi le elezioni dell’dei. Ottima affermazione per il pubblicista Santinoche è stato rieletto al Consigliocon 777 voti risultando il consigliere che ottenuto il maggior numero di voti in tutt’. .

Eletti i nuovi consiglieri umbri dell'Ordine dei giornalisti - Al Consiglio nazionale - è detto sul sito dell'Odg - risultano eletti Franco Arcuti per i professionisti (125 voti) e per i pubblicisti Antonello Menconi (186 al ballottaggio). (ansa.it)

Ordine dei Giornalisti della Calabria, rinnovato il Consiglio regionale: ecco gli eletti - Si è conclusa ieri sera l’assemblea tenutasi, in seconda convocazione, per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti e per ... (msn.com)

Elezioni Ordine dei Giornalisti Campania: Titti Improta, Antonio Sasso e Alessandro Sansoni i nuovi eletti - Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha annunciato sui social i nomi dei nuovi consiglieri che rappresenteranno la regione al Consiglio dell’Ordine Nazionale ... (agro24.it)