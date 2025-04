Calciomercato.it - Ora sorride anche Jovic, Gimenez no: da Conceicao all’infortunio, il punto sul messicano

Le ultime sull’attacco rossonero, con l’ex Feyenoord in difficoltà. Ecco cosa sta succedendo in vista delle prossime partiteL’inizio dell’avventura al Milan di Santinon era stato certo negativo. Al suo esordio aveva fornito l’assist per il gol di Joao Felix, poi alla prima in Serie A, contro l’Empoli, subito il gol, che ha fatto sognare proprio tutti.Orano: da, ilsul(LaPresse) – Calciomercato.itSuccessivamente sono arrivate le reti contro il Verona e il Feyenoord, oltre all’assist per il centro di Rafa Leao contro il Bologna, prima di incupirsi, toccando ilpiù basso con il rigore sbagliato nella sfida del Maradona con il Napoli. Sergiocosì ha deciso di affidarsi dal primo minuto nel derby di Coppa Italia, ancora a Tammy Abraham, che ha risposto presente, segnando il gol del momentaneo vantaggio.