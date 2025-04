Ora sono in pace Non l’avevo mai trovata prima nella vita | trovato morto Craig Ainsworth l’ex bodyguard di David Beckham

Craig Ainsworth, ex Royal Marine con servizio in Afghanistan e noto per aver lavorato come guardia del corpo di David e Victoria Beckham, è morto in Spagna. La conferma è giunta dalla madre, Sally, tramite un post sui social media. Era stata proprio lei, Sally Ainsworth, a lanciare un appello per la scomparsa del figlio, il quale soffriva di Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) e aveva lasciato un enigmatico messaggio sui social network prima di far perdere le sue tracce. Le ricerche della polizia si erano concentrate nelle zone di Alicante e Barcellona.Quindi, sabato 5 aprile, la signora Sally ha dato la notizia: “Craig è stato trovato. Con immensa tristezza il mondo ha perso Craig. Ha prestato servizio in Afghanistan e soffriva di PTSD”. Nel suo messaggio, Sally ha allegato una foto di Craig in uniforme militare, con la semplice didascalia “RIP Craig”. Ilfattoquotidiano.it - “Ora sono in pace. Non l’avevo mai trovata prima nella vita”: trovato morto Craig Ainsworth, l’ex bodyguard di David Beckham Leggi su Ilfattoquotidiano.it , ex Royal Marine con servizio in Afghanistan e noto per aver lavorato come guardia del corpo die Victoria, èin Spagna. La conferma è giunta dalla madre, Sally, tramite un post sui social media. Era stata proprio lei, Sally, a lanciare un appello per la scomparsa del figlio, il quale soffriva di Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) e aveva lasciato un enigmatico messaggio sui social networkdi far perdere le sue tracce. Le ricerche della polizia si erano concentrate nelle zone di Alicante e Barcellona.Quindi, sabato 5 aprile, la signora Sally ha dato la notizia: “è stato. Con immensa tristezza il mondo ha perso. Ha prestato servizio in Afghanistan e soffriva di PTSD”. Nel suo messaggio, Sally ha allegato una foto diin uniforme militare, con la semplice didascalia “RIP”.

