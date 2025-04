Operazione antidroga tra Modena e Roma arrestata anche una insospettabile 79enne

Operazione antidroga questa mattina, 7 aprile, tra Modena e Roma. Nove persone sono state arrestate dai Carabinieri, sette italiane e due albanesi, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale.Gli indagati sono accusati di fare parte di un'associazione per. Modenatoday.it - Operazione antidroga tra Modena e Roma, arrestata anche una insospettabile 79enne Leggi su Modenatoday.it questa mattina, 7 aprile, tra. Nove persone sono state arrestate dai Carabinieri, sette italiane e due albanesi, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale.Gli indagati sono accusati di fare parte di un'associazione per.

