Operazione antidroga tra Modena e Roma, 9 arresti.

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di, nelle province di, è in corso una vastadei carabinieri della Compagnia di Tivoli per dare esecuzione a un ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone, di cui 7 italiani e 2 albanesi, gravemente indiziate di essere i promotori e membri di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché detenzione e porto abusivo di armi comuni.