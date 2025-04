Operaio cade su un' impalcatura in Porto nuovo trasportato a Cattinara

cade su un'impalcatura in un cantiere operante nel Porto nuovo di Trieste. La Sala operativa regionale emergenza sanitaria, alle 17 circa di oggi 7 aprile, ha allertato i vigili del fuoco del comando di Trieste per soccorrere un Operaio infortunatosi cadendo su un'impalcatura. I pompieri. Triesteprima.it - Operaio cade su un'impalcatura in Porto nuovo, trasportato a Cattinara Leggi su Triesteprima.it RIESTE -su un'in un cantiere operante neldi Trieste. La Sala operativa regionale emergenza sanitaria, alle 17 circa di oggi 7 aprile, ha allertato i vigili del fuoco del comando di Trieste per soccorrere uninfortunatosindo su un'. I pompieri.

Operaio cade su un'impalcatura in Porto nuovo, trasportato a Cattinara. Operaio cade su un’impalcatura in un cantiere nel Porto di Trieste: ferito. Operaio cade da un’impalcatura, tempestivo intervento dei soccorsi: l’uomo viene trasportato in ospedale. Operaio cade da impalcatura di 4 metri in porto Genova. Incidente sul lavoro in porto, operaio cade da quattro metri: è grave. Operaio cade da un'impalcatura di 4 metri in porto a Genova. Ne parlano su altre fonti

Lamezia, dramma sul lavoro. Cade da una impalcatura e muore - Morire di lavoro, è accaduto di nuovo. Ancora una volta nell'area industriale di Lamezia terme, dove il 3 gennaio scorso si è registrata la prima vittima dell'anno in Italia. A perdere la vita questa ... (rainews.it)

Operaio cade da capannone e muore. I colleghi lo avevano portato in auto all’ospedale: “Era a casa” - Ora la procura di Ivrea aprirà un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del titolare della ditta da cui dipendeva l'operaio ... nell’azienda di impalcature edili di proprietà di ... (torino.repubblica.it)

Cade da un’impalcatura in un cantiere, operaio ferito gravemente - Un operaio 54enne, di origine romena, è caduto da un’impalcatura da circa un metro e mezzo d’altezza mentre lavorava in un cantiere per lavori di ristrutturazione di un condominio ed è stato ... (youtvrs.it)