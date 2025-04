Oneplus 13T | addio all’iconico Alert Slider lo sostituirà un nuovo tasto

Oneplus 13T, il prossimo smartphone dell'azienda che promette di fare rumore nel settore grazie a specifiche da top di gamma a un prezzo altamente competitivo. Queste informazioni ci arrivano grazie alle numerose notizie trapelate degli ultimi giorni che hanno contribuito a delineare un quadro decisamente chiaro del dispositivo. L'articolo Oneplus 13T: addio all'iconico Alert Slider, lo sostituirà un nuovo tasto proviene da TuttoAndroid.

Questo potrebbe essere il più grande errore di OnePlus - OnePlus svela il nuovo pulsante multifunzione che sostituirà l'iconico Alert Slider sul suo prossimo smartphone. Copiare iPhone sarà un errore? (tomshw.it)

OnePlus 13T: OnePlus conferma ufficialmente l'esistenza della vociferata ammiraglia compatta ispirata ai Google Pixel - Il OnePlus 13T sta arrivando. OnePlus ha ora confermato ufficialmente l'esistenza dell'ammiraglia compatta in una serie di post su Weibo, con una fuga di notizie adiacente che indica che il telefono s ... (notebookcheck.it)

OnePlus 13T, i primi benchmark confermano le specifiche. Sarà un compatto con super batteria - In settimana OnePlus 13T è stato confermato dall'azienda, che per la prima volta ne ha parlato apertamente chiamandolo per nome e anticipandone alcune caratteristiche chiave. Effettivamente, come prev ... (msn.com)