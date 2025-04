.com - One UI 7.0 da oggi: lista dei dispositivi Samsung compatibili e le novità

Il giorno tanto atteso è arrivato: One UI 7.0, l’ultima evoluzione dell’interfaccia, debutta ufficialmente. Con un mix di ottimizzazioni e funzionalità innovative, l’aggiornamento promette di rivoluzionare l’esperienza suGalaxy.Attenzione, però: non tutti i modelli riceveranno l’update immediatamente. In questo articolo, scoprirai quali smartphone sono inclusi nella Fase 1, le tempistiche per la tua regione e lepiù interessanti.Recensione Galaxy S25 Ultra: intelligenza artificiale e poi?Elenco deiche ricevono One UI 7.0Il rollout di One UI 7.0 parte, 7 aprile, a livello globale, con alcune eccezioni. Stati Uniti e Canada dovranno attendere fino al 10 aprile per l’avvio della distribuzione. Ecco i primi:Galaxy S24 5GGalaxy S24 Plus 5GGalaxy S24 Ultra 5GGalaxy Z Flip 6 5GGalaxy Z Fold 6 5GQuesti flagship del 2024 sono in cima alla, confermando la strategia didi privilegiare i modelli più recenti.